POL-WI-KvD: +++76-jähriger Mann in Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,

Montag, 01.07.2024, 20:30 Uhr

(jul) Seit Montagabend wird der 76-jährige Hans Joachim Hörner aus Wiesbaden vermisst.

Herr Hörner befand sich in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus in Wiesbaden-Dotzheim, als er die Klinik am Montagabend selbständig verließ.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Hörner in einer hilflosen Lage befindet und auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herrn Hörner vor.

Der Mann ist ca. 170 cm groß und hat grau-weiße lockige Haare. Er ist bekleidet mit einem Hemd und einer Jeanshose. Weiterhin trägt er eine schwarze Jacke und eine Brille mit schwarzem Gestell.

Umfangreiche Suchmaßnahmen durch den Rettungsdienst und der Polizei verliefen ohne Erfolg. Bei den Suchmaßnahmen kamen in der Nacht auf Dienstag auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde zum Einsatz.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Herrn Hörner nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

