POL-WI-KvD: +++47-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden,

Seit Donnerstag, 25.04.2024,

(am) Seit vergangenen Donnerstag wird der 47 Jahre alte Baris YESIL aus Wiesbaden vermisst. Zuletzt wurde er in der Dr. Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden gesehen. Von dort entfernte er sich in unbekannte Richtung und wird seitdem vermisst.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Yesil in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Herr Yesil ist 173 cm groß, wiegt ca. 70 kg, hat eine schlanke Figur und schwarze kurze Haare. Am Hinterkopf hat er kahle Stelle und eine Narbe. Zur Bekleidung liegen keine Hinweise vor.

Wenn sie den Vermissten gesehen haben oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, wenden sie sich bitte telefonisch an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 oder an jede andere Polizeidienststelle.

