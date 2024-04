Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 82-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Idtsteiner Straße,

Samstag, 20.04.2024, seit 04:00 Uhr,

(thi) Seit Samstagnacht wird die 82-jährige Dr. Doris Dressler aus Wiesbaden vermisst. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet im Rahmen der Vermisstensuche die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Frau wurde zuletzt gegen 02:00 Uhr in einer Senioreneinrichtung in der Idsteiner Straße gesehen und wird seit 04:00 Uhr vermisst. Frau Dr. Dressler ist 165 cm groß, von dicker Gestalt und hat kurze graue Haare. Möglicherweise ist die Vermisste lediglich mit einem Nachthemd bekleidet und barfuß unterwegs. Sämtliche Such-und Fahndungsmaßnahmen nach der Vermissten, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, verliefen bislang ohne Erfolg. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte in einer hilflosen Lage befindet. Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mitfahndung.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell