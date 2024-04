POL-WI-KvD: 41-jähriger aus Mainz-Kostheim vermisst, Wiesbaden/Mainz-Kostheim, 15.04.2024

Wiesbaden (ots) - 1. Nach Streitigkeiten geschlagen, Wiesbaden, Moritzstraße/Peter-Sander-Straße/Kleine Langgasse Samstag, 06.04.2024, 17:45 Uhr/Sonntag,07.04.2024,04:45 Uhr (thi) In der Moritzstraße kam es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Am Samstag gegen 17:45 Uhr ...

mehr