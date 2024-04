Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 15-jährigen Jugendlichen

Wiesbaden (ots)

(dme) Die Polizei in Wiesbaden sucht aktuell nach einem vermissten Jugendlichen. Der 15-jährige Angelo Razzaq GILL wurde zuletzt am 12.04.2024 gegen 09.00 Uhr in der Eichenstraße in Mainz-Kostheim gesehen und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Er entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Vermisste ist 160 - 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze Haare. Zuletzt war er mit einem hell- und dunkelblauen Windbreaker, einer schwarzen Jeanshose, einer schwarzen Basecap der Marke "Gucci" und einer schwarzen Umhängetasche der Marke "Prada" bekleidet. Der Vermisste trägt eine Brille, nutzt diese aber nicht regelmäßig.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2240 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

