POL-WI-KvD: +++14-jähriges Mädchen aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots) - 1. Seniorin in Kostheim ausgeraubt, Wiesbaden, Kostheim, Mittlerer Sampelweg, Freitag, 12.01.2024, 17:50 Uhr (cp)Am Freitagabend wurde eine Seniorin in Wiesbaden von zwei Unbekannten vom Fahrrad gerissen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die 86 Jahre alte Frau aus Kostheim hatte am Abend in der Hochheimer Straße Einkäufe erledigt ...

mehr