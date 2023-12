POL-WI-KvD: 91 Jahre alter Mann aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden, Hans - Böckler - Straße Dienstag, 19.12.2023, 03:10 Uhr (cwe) Am frühen Dienstagmorgen gerieten mehrere Fahrzeuge in Wiesbaden - Schelmengraben in Brand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise Am Dienstagmorgen um 03:10 Uhr meldeten Zeugen mehrere brennende Kraftfahrzeuge in der Hans - Böckler - Straße in Wiesbaden - Schelmengraben auf einem dort befindlichen ...

mehr