Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 25-jährigen Mann in Wiesbaden

Wiesbaden,

Sonntag, 26.11.2023 13:30 Uhr

(jul)Seit Sonntagmittag wird der Darius Pätz aus Wiesbaden vermisst.

Am Sonntag gegen 13:30 bestand telefonischer Kontakt zwischen dem 25-jährigen Wiesbadener und einer Bekannten. Anschließend verließ er seine Wohnung in der Steinmetzstraße in unbekannte Richtung.

Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des 25-Jährigen vor.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Er ist ca. 165-170 cm groß und schlank. Er hat braune kurze Haare. Die getragene Kleidung ist nicht bekannt.

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

