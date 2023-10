Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Vermisstensuche nach 13-jähriger

Wiesbaden (ots)

(js) Seit Samstag, 28.10.2023, wird die 13-jährige Amanda Bielecka aus Hofheim vermisst. Amanda befand sich am Abend des 28.10.2023 mit Freunden in Wiesbaden und wollte von dort nach Hause fahren. Dort kam sie aber bislang nicht an. Amanda ist 1,65 m groß, von schlanker Statur und trägt schulterlange braune Haare. Bekleidet war sie mit einer grünen Cargo-Hose, einer schwarzen Jacke sowie weißen Sneakern. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Amanda geben kann, setzt sich bitte mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611/345-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

