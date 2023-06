Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 13 Jahre altes Mädchen vermisst, Wiesbaden, Sonntag, 18.06.2023, 19:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mv) Seit Sonntragabend wird die 13-Jährige Marie Tatousian aus Wiesbaden vermisst. Die Marie durfte mit Erlaubnis ihre Wohngruppe um 13:00 Uhr verlassen und sollte laut Absprache um 19:00 Uhr zurückkehren.

Zuletzt wurde sie am Sonntag gegen 16:00 Uhr bei ihren Großeltern in der Scharfensteinerstraße in Wiesbaden gesehen. Von dort wollte sie sich mit Freunden in der Innenstadt treffen. Warum Marie nicht wie abgesprochen zurückkehrte, ist nicht bekannt.

Marie ist ca. 150 cm groß, hat eine schlanke Statur, blonde, brustlange Haare und eine mitteleuropäische Erscheinung. Sie ist bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem roten T-Shirt, weißen Schuhen und trägt eine schwarze Kappe.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

