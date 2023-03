Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Kind aus Wiesbaden

(akl) Die Polizei in Wiesbaden sucht aktuell nach der dreizehn Jahre alten Soliana Gojtom. Sie meldete sich zuletzt gegen 22.00 Uhr telefonisch und gab an, am Wiesbadener Hauptbahnhof zu sein und sich auf den Heimweg zu machen. Bislang ist sie nicht nach Hause zurückgekehrt. Soliana ist 165 cm groß, von normaler Statur und hat mittellange schwarze gelockte Haare. Sie war zuletzt bekleidet mit einem hellgrünen Pullover und einer lila Weste, einer blauen Jogginghose und roten Schuhen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

