POL-WI-KvD: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Kindern aus Wiesbaden

(akl) Die Polizei in Wiesbaden sucht aktuell nach zwei vermissten Kindern. Die vierzehn Jahre alte Salima Ouali wurde zusammen mit ihrer elfjährigen Schwester Malak Ouali zuletzt gegen 21.00 Uhr im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Wiesbaden gesehen. Salima ist 165 cm groß und schlank, hat schwarze/dunkelbraune Haare und war zuletzt bekleidet mit einem schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck, einer schwarzen Hose und roten Schuhen. Malak ist 155 cm groß, von schlanker Gestalt mit schwarzen Haaren und trug zuletzt einen Pullover in Tarnfarben und eine beige Hose. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

