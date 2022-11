Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-jähriger Jugendlicher

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Eberleinstraße,

Montag, 07.11.2022, 18.00 Uhr

(akl) Die Polizei in Wiesbaden sucht aktuell nach einer vermissten Jugendlichen. Die sechzehnjährige Jessica TEPPER wurde zuletzt gegen 18.00 Uhr in der Eberleinstraße gesehen und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden. Frau Tepper ist 160 - 165 cm groß, hat eine kräftige Statur und lange braune Haare. Zuletzt war sie mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell