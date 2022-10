Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Aktuelle Suche nach vermisstem achtjährigen Kind

Wiesbaden (ots)

Aktuelle Suche nach vermisstem achtjährigen Kind Wiesbaden, Lehrstraße, Dienstag, 18.10.2022, 14.40 Uhr

(akl) Die Polizei in Wiesbaden sucht aktuell nach einem vermissten Kind. Der achtjährige Omed SADAT verließ gegen 14.40 Uhr seine Schule in der Lehrstraße, ist aber bis jetzt an seinem nahe gelegenen Wohnort nicht angekommen. Zuletzt wurde er gegen 15.10 Uhr in der Wellritzstraße gesehen. Der achtjährige Omed ist 110 cm groß und schlank. Er war zuletzt mit einer blauen Adidas-Jacke, einem blauen Pullover und blauer Hose, sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Weiterhin hatte er einen Rucksack mit Motiven aus der Zeichentrickserie "Drachenzahn" an. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

