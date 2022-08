POL-WI-KvD: +++ Grundlos angegriffen +++ E-Bikes entwendet +++ Diebstahl aus Pkw+++Raub

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1. Grundlos geschlagen

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Sonntag, 21.08.2022, 00:00 Uhr

(js) Gegen Mitternacht wurde ein 17-jähriger Wiesbadener nach seinen Angaben grundlos von einer Personengruppe angegriffen und mehrfach geschlagen. Als der Geschädigte gemeinsam mit seinem Begleiter den Bahnhofsplatz überqueren wollte, sei er aus einer etwa 10-köpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt worden. Nachdem weitere Personen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten die unbekannten Täter in Richtung Biebricher Allee. Der Haupttäter konnte als ca. 16 - 18 Jahre alt, von normaler Statur, etwa 1,80 m groß, etwas längere Haare zum Zopf gebunden, bekleidet mit einem grauen Jogginganzug der Marke Nike beschrieben werden. Die restlichen Personen konnten nur vage im entsprechenden Alter des Haupttäters beschrieben werden. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden, sein Begleiter blieb unverletzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Nummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

2. E-Bikes entwendet

Wiesbaden, An den Quellen / Zietenring, Samstag, 20.08.2022, zwischen 09:40 Uhr und 10:30 Uhr

(js) In der Innenstadt wurden am Samstagvormittag gleich zwei E-Bikes entwendet. In der Straße An den Quellen nahm der unbekannte Täter gegen 09:40 Uhr ein nicht angeschlossenes E-Bike der Marke "Brompton electric" an sich und flüchtete damit in Richtung Fußgängerzone. Er konnte als männlich, ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, etwa 25 jahre alt, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans sowie einem kurzärmligen dunklen Hemd beschrieben werden. Die kurze Abwesenheit des Besitzers nutzte ein bislang unbekannter Täter, um ein im Zietenring mit einem Fahrradschloss gesichertes E-Bike zu entwenden. Der Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass er sein E-Bike der Marke "Riese und Müller" gegen 10:15 Uhr noch an seinem Abstellort gesehen habe. Kurze Zeit später war das Rad verschwunden. Der Täter habe das Schloss des Fahrrades aufgebrochen. In beiden Fällen hat das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Nummer 0611/345-2440.

3. Fahrzeug angegangen und Wertgegenstände entwendet Wiesbaden, Königsteiner Straße, Freitag, 19.08.2022, 10:00 Uhr bis Samstag 20.08.2022, 11:00 Uhr

(js) Zwischen Freitagvormittag und Samstagvormittag wurde ein in der Königsteiner Straße abgestellter schwarzer Volvo von Dieben angegangen. Vermutlich aufgrund einer nicht komplett geschlossenen Scheibe, gelang es den unbekannten Tätern in das Fahrzeug zu gelangen und aus dem Innenraum diverse Wertgegenstände zu entwenden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem 5. Polizeirevier unter der Nummer 0611/345-2540 in Verbindung.

4. Pärchen beraubt und durch Pfefferspray verletzt Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag, 20.08.2022, 03:52 Uhr

(schü) In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde ein Pärchen, das sich in der Erich-Ollenhauer-Straße zu Fuß auf dem Heimweg befand, von mehreren Männern angegriffen, durch Schläge, Tritte und Pfefferspray verletzt und ausgeraubt. Die Geschädigten hatten kurz vor der Tat den Bus der Linie N9 an der Haltestelle Andreas-Hofer-Straße verlassen und begaben sich zu Fuß, entlang der Erich-Ollenhauer-Straße, in Richtung Biebricher Bahnhof, als plötzlich ein PKW unmittelbar hinter ihnen anhielt und drei Männer, die vermutlich aus diesem Fahrzeug ausgestiegen waren, die Geschädigten ansprachen und unmittelbar mit Pfefferspray attackierten. Im Anschluss schlugen und traten die Aggressoren auf das Pärchen ein, entwendeten dem 23-jährigen männlichen Geschädigten hochwertigen Schmuck und der 19-jährigen Begleiterin ihre Handtasche. Während der Tat sei eine weitere männliche Person auf dem Fahrersitz des beschriebenen Fahrzeugs gesessen. Den ersten Ermittlungen nach entfernten sich die Angreifer nach Tatbegehung gemeinsam mit dem Fahrzeug.

Die Verletzten konnten einen der Angreifer wie folgt beschreiben: Männlich, circa 120 Kg schwer, circa 1,75 Meter groß, 20 - 25 Jahre alt, Dreitagebart, blonde, kurze Haare (sog. Boxerschnitt), rötliches T-Shirt.

Nach Angaben der Geschädigten erbeuteten die Täter Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro, zudem wurde die Oberbekleidung des 23-Jährigen stark beschädigt. Beide Geschädigte wurden durch die Angreifer glücklicherweise nur leicht verletzt und verzichteten auf die medizinische Versorgung durch einen hinzugezogenen Rettungswagen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter (0611)345-0 zu melden.

