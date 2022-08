Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 86-jähriger Mann aus Altersheim vermisst

(am) Seit Dienstag, den 02.08.2022, 15:00 Uhr wird der 86 Jahre alte Johannes ADAMS aus einem Altersheim in Wiesbaden vermisst. Zuletzt wurde er um 13:00 Uhr in der Wohnanlage gesehen.

Herr ADAMS ist ca. 1,75 m groß und hat graue Haare, die nach hinten gekämmt sind. Er trägt ein graubraunes T-Shirt, eine graue ¾-lange Hose und Kniestrümpfe. Der Senior ist dement und kann sich nicht mehr orientieren. Trotz seines schleppenden Ganges, ist er noch recht gut zu Fuß unterwegs. Herr ADAMS ist auf wichtige Medikamente angewiesen. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liegen nicht vor.

Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

