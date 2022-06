Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Vermisstenmeldung - 86-jähriger Mann vermisst

Wiesbaden (ots)

86-jähriger Mann vermisst,

Wiesbaden, 15.06.2022,

(ds) Seit Mittwoch, dem 15.06.2022, wird der 86-jährige Johannes ADAMS aus Wiesbaden vermisst. Der 86-Jährige wurde zuletzt gegen 10.00 Uhr beim Frühstück in einem Seniorenheim in der Mosbacher Straße in Wiesbaden gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste ist ca. 176 cm groß, hat graue-weiße Haare und eine schlanke Figur. Er war am Mittwochmorgen mit grau-beigen Shorts, einem gestreiften Shirt und einer hellgrauen Übergangsjacke bekleidet. Der Mann trug Sandalen mit hochgezogenen Socken. Die durchgeführten Suchmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Gefahr für den Senior nicht auszuschließen. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

