POL-WI-KvD: Vermisster 11-jähriger Junge aus Wiesbaden gesucht+++

Wiesbaden (ots)

(Fu)Seit Samstag, 19.03.2022, 10:35 Uhr, wird ein 11-jähriger Junge aus Wiesbaden vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise der Bevölkerung.

Der Junge wurde zuletzt am Samstagvormittag gegen 10:35 Uhr von seiner Mutter gesehen, als er die elterliche Wohnung in der Emser Straße verließ, um den Hausmüll zu entsorgen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Junge ist 168 cm groß, wiegt ca. 80 kg, hat kurze, braune Haare. Der Junge spricht nur gebrochen Deutsch. Er ist mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Trainingshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise zum Aufenthalt des Jungen bitte an das 1. Polizeirevier in Wiesbaden(0611-345 2140) oder jede andere Polizeidienststelle.

