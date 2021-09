Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Vermisster 72-Jähriger aus Wiesbaden - Korrektur der Pressemeldung vom 06.09.2021

Wiesbaden (ots)

72-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Pressemeldung vom 06. September, 23:11 Uhr, Korrektur bezüglich der Bekleidung des Vermissten

(he) Wie in der Pressemeldung vom gestrigen Abend veröffentlicht, wird seit Montagmittag der 72-jährige Rainer K. aus Wiesbaden vermisst. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise, dass der Vermisste entgegen erster Angaben mit einem grauen Sakko und einer hellen Hose bekleidet ist. Die Polizei bittet diesen Umstand zu beachten und Veröffentlichungen in diesem Fall entsprechend zu korrigieren. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

