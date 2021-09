Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 72-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Seit Montagmittag wird der 72-jährige Rainer K. aus Wiesbaden vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann, der in einen Seniorenzentrum in der Danziger Straße lebt, wurde dort vom Pflegepersonal zuletzt gegen 14:00 Uhr gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei geht davon aus, dass sich Rainer K. in einer hilflosen Lage befinden könnte und sucht nun nach ihm. Die Suche geht dabei über Wiesbaden hinaus, da er trotz eingeschränkter Orientierung sehr mobil ist und bis zum Frühjahr noch in Frankfurt am Main - Bockenheim wohnte. Rainer K. ist 170-175 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare, einen Vollbart und trägt eine Brille. Er war zuletzt mit einem rot-braunen Sakko und einer schwarzen Hose bekleidet. Auffällig ist, dass er mehrere Ringe an den Fingern beider Hände trägt. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 3450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

