POL-WI-KvD: 21-jähriger Wiesbadener vermisst

Wiesbaden (ots)

(cp)Seit Sonntagabend wird der 21-jährige Jan-Henri R. aus Wiesbaden-Biebrich vermisst. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der junge Mann wurde zuletzt am Sonntagabend zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr von seiner Mutter gesehen, als er das Haus verließ. Seitdem fehlt von ihm jede Spur, weswegen sich die Mutter am Montagvormittag an die Polizei wandte. Die Polizei geht davon aus, dass sich Jan-Henri R. in einer hilflosen Lage befinden könnte und sucht seitdem nach ihm. Die Suche erstreckt sich dabei nicht nur auf Wiesbaden, sondern auch auf den Rheingau-Taunus-Kreis. Im Bereich der nahe Rüdesheim gelegenen Burg Ehrenfels kam deswegen heute sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Jan-Henri R. ist ca. 185 cm groß, auffallend schlank und hat schulterlanges, vielleicht zu einem Zopf gebundenes braunes Haar. Er war zuletzt mit einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Hose bekleidet und trägt vermutlich einen schwarzen Rucksack mit roter Aufschrift "PUMA" mit sich. Hinweise nehmen die Polizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 3450 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

