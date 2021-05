Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ 14 und 15 Jahre alte Brüder aus Wiesbaden vermisst +++

(mv) Aktuell sucht die Polizei in Wiesbaden zwei junge 14- und 15-Jährige Brüder, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem elterlichen Haus in Wiesbaden verschwunden sind. Gründe hierfür sind nicht bekannt. Marcel und Nico D., die von ihrer Mutter am Samstag, dem 22.05.2021 gegen 23:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen wurden, sind seitdem vermisst. Marcel ist 15 Jahre, ca. 169 cm groß, schlank, hat etwas längere dunkle Haare und blaue Augen. Auffällig ist ein Muttermal auf der Nase. Der Marcel ist mit einem Trainingsanzug der Marke Adidas oder Nike bekleidet und trägt evtl. eine schwarze Mütze. Der 14-Jährige Nico ist ca. 165 cm groß, hat eine kräftige Figur, kurze dunkelblonde Haare und ebenfalls blaue Augen. Er ist mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer blauen Jeanshose und gelben Nike-Sneaker bekleidet. Wer die beiden Brüder gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611-) 3450 oder dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345 2440 in Verbindung zu setzen.

