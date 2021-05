Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: 19 Jahre junger Mann aus Wiesbaden seit 30.04.2021 vermisst

(Fu)Aktuell läuft in Wiesbaden und Umgebung, eine Suchaktion der Polizei. Hintergrund ist die Suche nach dem 19-jährigen Niklas B. aus Wiesbaden. Die Umstände des Verschwindens lassen den Schluss zu, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Niklas B. wird seit Freitag, 10:20 Uhr, vermisst. Letztmalig wurde er von einem Freund der Familie in der Emser Straße gesehen. Niklas B. ist 183 cm groß und von schlanker Statur. Er trägt längere braune Haare. Bekleidet ist er mit einer hellen Bluejeans, einem grauen Kapuzenpullover und weißen Sneakers. Er trägt eine dunkelgraue Basecap der Marke "Gant" und führt einen graublauen Wanderrucksack mit sich. Wer Niklas B. gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder 345-2140 in Verbindung setzen.

