Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Streit um Taxi - 3 Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Wiesbaden (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr kam es in der Wilhelmstraße in einem Streit um ein Taxi zu einer Körperverletzung.

Eine Gruppe von drei Männern beanspruchte für sich ein bereits von Fahrgästen besetztes Taxi. Ein zunächst verbaler Streit mündete in einer handfesten Auseinandersetzung außerhalb des Taxis bei der zwei Männer im Alter von 41 und 55 Jahren verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die drei Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren flüchteten in die Wiesbadener Innenstadt und konnten nach wenigen Minuten durch mehrere Funkstreifen festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen wurden Blutentnahmen angeordnet und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

