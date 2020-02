Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 09.02.2020

Wiesbaden (ots)

1. Pkw fährt in Schlangenlinien am Revier vorbei

Biebrich, Rathausstraße, 07.02.20, 22:10 Uhr

Betrunken und scheinbar unter Einfluss von Drogen fuhr ein Wiesbadener am Freitagabend in Schlangenlinien durch die Rathausstraße und kollidierte fast noch mit einem vor dem dortigen 5. Polizeirevier geparkten Streifenwagen.

Gegen 22:10 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des 5. Reviers ein vor ihr fahrender vollbesetzter Audi auf. Er fuhr in Schlangenlinien und konnte einen Zusammenstoß mit einem ihrer vor dem Revier geparkten Streifenwagen scheinbar nur durch starkes Gegenlenken vermeiden. Das Auto bog hinter dem Revier in die Wilhelm-Tropp-Straße ab und fuhr dabei noch über den Bordstein. Bei der anschließenden Kontrolle flog dann zunächst ein angerauchter Joint aus dem Fahrzeug. Zudem schlug den Beamten nicht nur eine deutliche Alkoholfahne des 41-jährigen Fahrers, sondern auch starker Marihuanageruch aus dem Fahrzeug entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit 2,26 Promille unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, ebenso wie einen seiner Mitfahrer, einen 27-jährigen Wiesbadener, bei dem noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden wurde.

2. Betrunken zur Notaufnahme gefahren.

Rheingauviertel, Geisenheimer Straße, 09.02.2020, 02:06 Uhr

Aus Sorge um seine betrunkene Freundin folgte ein 44-jähriger Wiesbadener in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Auto einem Rettungswagen zur Paulinenklinik, wo er schließlich in der Notaufnahme einschlief. Dies könnte ihn jetzt teuer zu stehen kommen, denn auch er war nicht ganz nüchtern.

Die beiden hatten eine Feier in Sonnenberg besucht und offensichtlich reichlich dem Alkohol zugesprochen. Als die Frau daraufhin das Bewusstsein verlor, wurde ein Rettungswagen gerufen, der sie in die Paulinenklinik brachte. Gefolgt von ihrem Freund, in seinem Pkw. Als dieser dann offensichtlich ebenfalls betrunken in der Notaufnahme eintraf und letztlich auch noch dort einschlief, wurde die Polizei alarmiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,69 Promille, woraufhin der Mann zur Blutentnahme zum nahegelegenen 3. Polizeirevier gebeten wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Seine Freundin durfte derweil weiter ihren Rausch in der Klinik ausschlafen.

3. Ein Verletzter und sechs beschädigte Autos nach missglücktem Wendemanöver

Mitte, Webergasse, 09.02.2020, 00:12 Uhr

In der Webergasse, verursachte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 38-jähriger Mann aus Frankfurt einen Verkehrsunfall, bei dem seine 36-jährige Beifahrerin verletzt wurde und insgesamt sechs Autos beschädigt wurden.

Der Frankfurter wollte kurz nach Mitternacht mit seinem Fiat wenden, fuhr dafür zunächst in die Straße An der Drei-Lilien-Quelle und von dort nach links wieder zurück auf die Webergasse. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Mercedes. Dessen 25-jähriger Fahrer aus Bad Soden konnte den folgenden Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und fuhr in die Beifahrerseite des Kleinwagens. Der Mercedes geriet dann noch ins Schleudern, krachte in zwei am Straßenrad geparkte Autos und schob eines von ihnen noch auf ein drittes. Ein viertes Auto wurde durch umherfliegende Splitter und Trümmerteile beschädigt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde leicht verletzt in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert. Die Webergasse wurde für eine Stunde gesperrt, drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis 02:40 Uhr. Hierfür musste neben Abschleppdiensten auch noch die Feuerwehr anrücken, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

4. Unfall mit hohen Sachschaden Verletztem

Mitte, Friedrich-Ebert-Allee, 09.02.2020, 03:15 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Friedrich-Ebert-Allee zu einem Unfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Gegen 03:15 Uhr bog ein 28-jähriger Mann aus Bad Vilbel mit seinem VW Golf nach links in die Lessingstraße ab. Hierbei übersah er aber einen aus Richtung Bahnhof entgegenkommenden VW Touran. Dessen 58-jähriger Fahrer aus Wiesbaden konnte den folgenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird von der Polizei auf circa 18.000 Euro geschätzt.

5. Handtaschendieb macht auf sich aufmerksam

Mitte, Rheinstraße, 08.02.2020, 14:00 Uhr

Am Samstagmittag zog ein Mann die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich, da er pöbelnd durch die Rheinstraße lief und auch noch ein Werbeschild umtrat und beschädigte.

Gegen 14:00 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, wonach ein Mann in der Rheinstraße fortlaufend Passanten anpöbele und gegen diverse Gegenstände treten würde. Hierbei ging auch eine Werbetafel eines Friseursalons zu Bruch. Eine Streife war schnell zur Stelle und kontrollierte den offensichtlich angetrunkenen Mann. Hierbei fiel auf, dass er zwei Damenhandtaschen dabeihatte. Die Ausrede, dass sie seiner Freundin gehören erschien den Beamten nicht recht plausibel, da in ihnen Ausweisdokumente zweier verschiedener Frauen gefunden wurden. Der Mann wurde daher zunächst auf das 1. Revier verbracht. Hier stellte sich heraus, dass die Taschen ihren Besitzerinnen ein bis zwei Stunden zuvor im Liliencarré gestohlen wurden.

6. Trickdiebe erbeuten 5.000 Euro

Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 07.02.2020, Vormittag

Am Freitagvormittag wurde eine Seniorin in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße Opfer von Trickdieben. Am Morgen wurde bei der 88-jährigen Frau geklingelt. Ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, er müsse die Abflüsse überprüfen. Die Dame führte den Mann in die Küche, wo sie durch ihn für etwa 15 Minuten abgelenkt wurde, derweil ein zweiter Täter in die Wohnung schlich und unbemerkt 1.500 Euro Bargeld, sowie Sammlermünzen im Wert von rund 3.500 Euro stahl. Dies bemerkte sie jedoch erst, nachdem sich der vermeintliche Stadtwerker verabschiedet hatte. Um welche Uhrzeit genau das ganze geschah ist nicht bekannt, die Dame teilte es der Polizei auch erst am Samstag mit. Der Täter wird von der Dame folgendermaßen beschrieben: ca. 45 Jahre, 160 cm, untersetzt, europ. Erscheinungsbild, gepflegte Erscheinung, kurzes braunes Haar, auffallend dicke Lippen, braune Augen, bekleidet mit einer Weste und einem grauen Langarmshirt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

7. Straßenräuber abgewehrt

Südost, Frankfurter Straße, 08.02.2020, 05:05 Uhr

Am frühen Samstagmorgen scheiterten in der Frankfurter Straße zwei Straßenräuber an der Gegenwehr eines 58-jährigen Wiesbadeners. Dem Mann war gegen fünf Uhr auf dem Weg zur Arbeit in Richtung Gustav-Stresemann-Ring unterwegs, als er hinter sich zwei junge Männer bemerkte. Einer von ihnen sprühte dem Mann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und begann auf ihn einzuschlagen. Der zweite Täter trat dem Mann dann noch von hinten gegen die Beine und versuchte ihm seine Aktentasche zu entreißen. Der Mann ließ sie jedoch nicht los und als ein Anwohner die Täter ansprach, flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, eine Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung war ausreichend. Beide Täter hätten ein südländische Erscheinung, sollen ca. 20 Jahre alt und schlank gewesen sein. Der Täter mit dem Pfefferspray hatte schwarze lockige Haare und war mit einer beigen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 3450 bei der Polizei zu melden.

8. Frau an Bushaltestelle getreten

Mitte, Luisenplatz, 09.02.2020, 01:55 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:55 Uhr wurde eine junge Frau an der Bushaltestelle Luisenplatz Opfer eines scheinbar willkürlichen Angriffs.

Die 18-jährige Wiesbadenerin wartete zusammen mit einer Freundin gerade auf ihren Bus, als ihr plötzlich und ohne ersichtlichen Grund gegen den Rücken getreten wurde. Der ihr unbekannte Täter flüchtete danach wortlos in Richtung Wilhelmstraße. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: Ca. 50 Jahre, 175 cm schulterlanges graues Haar, Bart, beiger Mantel, dunkle Hose, roter Rucksack.

Pick, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell