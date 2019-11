Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Wiesbaden 5 beteiligte Fahrzeuge - 2 verletzte Personen

Wiesbaden (ots)

Am 26.11.2019 kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Wilhelmstraße. Die 2 beteiligten Fahrer waren aus ihrem Auto ausgestiegen und tauschten zwecks Schadensregulierung ihre Personalien aus. Kurz darauf näherte sich der 84jährige Wiesbadener in seinem DB, aus Richtung Kureck kommend. In Höhe Luisenstraße, noch kurz vor dem eigentlichen Auffahrunfall, fährt der 84jährige auf einen an der Ampel stehenden VW Sharan auf. Die 36jährige Sharan-Fahrerin aus Wiesbaden wird durch den Aufprall auf die linke Fahrspur geschoben. Sodann schiebt sich der DB auf die beiden stehenden Fahrzeuge des Auffahrunfalls und gleichzeitig in die Beifahrerseite eines 76jährigen Nissan-Fahrers aus Wiesbaden. Die Beteiligten des Auffahrunfalls - die 22jährige Ford Focus-Fahrerin aus Wiesbaden und der 45jährige VW Caddy-Fahrer aus Wiesbaden - wurden beide verletzt durch den Zusammenstoß mit dem DB, da sie sich gerade außerhalb ihrer Fahrzeuge befanden. Sie stürzten durch die Kollision. Die 22jährige wurde dabei leicht, der 45jährige wurde schwer verletzt. Vorsorglich wurden alle Unfallbeteiligten von Rettungskräften betreut. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der mit ca. 20000EUR beziffert wird. Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahme von 3 Fahrzeugen musste die Wilhelmstraße zeitweise gesperrt werden, so dass es zu leichten Verkehrsbehinderungen kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bargholz, PHKin und KvD

