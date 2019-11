Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsam sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Ort: Stadtgebiet Wiesbaden Zeit: Samstag, 23.11.2019, 19:00 Uhr - Sonntag, 24.11.2019, 04:45 Uhr

Auch in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag wurden wieder im Rahmen des Programms "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" durch uniformierte und zivile Kräfte der Stadtpolizei und der Polizeidirektion Wiesbaden Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt und der Waffenverbotszone durchgeführt. Bei 21 durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt 77 Personen überprüft. Hierbei wurden 6 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und 3 Verstöße gegen das Waffengesetz, einmal davon innerhalb der Waffenverbotszone, festgestellt. Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet. Landes- und Stadtpolizei werden weiterhin bei den Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Veitinger, PHK -KvD-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell