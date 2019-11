Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Vermisster älterer Herr aus der Dr.-Horst-Schmidt-Klinik

Seit heute, Samstag,23.11., gegen 14:30 h wird aus der Dr.-Horst-Schmidt-Klinik der 75-jährige Winfried Grunz vermisst. Herr Grunz wurde zuletzt um 12:00 h in der Klinik gesehen und zur o. a. Zeit als vermisst gemeldet. Herr Grunz ist dement und örtlich nicht orientiert. Er wird wie folgt beschrieben: 169 cm groß, 59 kg schwer, relativ volles, graues Haar. Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen Jacke, auf deren Rückseite sich ein roter Aufkleber befindet, dass er auf die Station A 52 der Klinik zurückzubringen ist. Eventuell trägt Herr Grunz eine Augenklappe, da er sich anlässlich einer Augenoperation in der Dr.-Horst-Schmidt-Klinik aufhielt. Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Grunz bitte an das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter 0611/345-2340 oder jede andere Polizeidienststelle.

