Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Gemeinsam sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Ort: Stadtgebiet Wiesbaden Zeit 02.11.19, 19:00 Uhr bis 03.11.19, 03:30 h

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch Kräfte der Stadtpolizei und der Landespolizei von 19:00 h bis 03:30 h gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durchgeführt. Hierbei kamen sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte zum Einsatz.

Wegen des schlechten Wetters war das Personenaufkommen in der Innenstadt eher mäßig. Dennoch wurden insgesamt 32 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise wurden bei den Kontrollen in der Waffenverbotszone keinerlei Waffen oder verbotene Gegenstände festgestellt. Im Westend konnte eine Person angetroffen werden, die illegal in das Bundesgebiet eingereist war bzw. sich unerlaubt hier aufhält. Diese Person wurde festgenommen und zunächst ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Die Kräfte unterstützten darüberhinaus das 1. Revier bei Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Schlägerei zwischen 15 Personen im Bereich Schulgasse. Die Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Landespolizei verlief gewohnt gut. Beide werden auch weiterhin in der Stadt präsent und für die Bürger ansprechbar sein.

gefertigt: H. Schüdde, PHK und KvD PD Wiesbaden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell