Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 27.10.2019 Gemeinsam sicheres Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Ort: Stadtgebiet Wiesbaden Zeit: 26.10.19, 19.00 Uhr (SZ) bis 27.10.2019, 03.20 Uhr (WZ)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei gemeinsame Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt zwischen 19.00 und 03.20 Uhr durch. Dabei wurden durch die uniformierten als auch zivilen Einsatzkräfte in 12 Schwerpunktkontrollen 132 Personen überprüft. Nachdem aus einem Partybus Glasflaschen auf die Fahrbahn geworfen wurden, konnte das Fahrzeug in der Mainzer Straße angehalten werden. Nach Überprüfung der 20 Insassen wurde das Fahrzeug bis zur Stadtgrenze geleitet. Ein 25jähriger Verkehrsteilnehmer missachtete die Vorfahrt - ausgerechnet eines Streifenwagens. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Zweifel an der Rechtmäßigkeit seines Führerscheins, so dass gegen ihn ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde. Auch in der Wiesbadener Waffenverbotszone wurden Kontrollen durchgeführt, Verstöße wurden jedoch nicht festgestellt. Ein sehr erfreuliches Ergebnis für die durch die Umstellung der Uhr etwas längere Nacht.

