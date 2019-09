Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Ältere Dame aus Mainz-Kostheim vermisst

Seit heute Mittag um 12:00 h wird in Mainz-Kostheim die 82-jährige Iraz ERMIS vermisst. Frau ERMIS ist türkische Staatsangehörige und der deutschen Sprache nicht mächtig. Auf Ansprache in deutsch reagiert sie deshalb sehr zurückhaltend. Sie begab sich gegen 12:00 h alleine zu Fuß von der Uthmannstraße auf den Weg zu ihrer Wohnung in der Bregenzer Straße. Dort traf sie jedoch bis jetzt nicht ein. Die Vermisste ist räumlich nicht bzw. nur schlecht orientiert. Sie wird beschrieben als 160 cm groß und schlank. Frau ERMIS hat weiße Haare, die aber vermutlich von einem roten Kopftuch verdeckt sind. Bekleidet ist sie mit einem langen blauen Mantel, der nahezu bis zum Boden reicht. Frau ERMIS geht auffallend langsam und nutzt normalerweise eine Gehhilfe, die sie aktuell aber nicht bei sich hat. Frau ERMIS wurde von Bekannten letztmalig gegen 14:30 h im Bereich Bürgerhaus Kostheim gesehen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Frau ERMIS bitte an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2240 oder an jeder andere Polizeidienststelle.

