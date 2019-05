Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Ursula W. (79) aus Mainz-Kastel wird vermisst - die Polizei bittet um Hinweise.

Wiesbaden (ots)

Die 79-jährige Ursula W. aus dem Seniorenzentrum Am Königsfloß in Kastel wird seit gestern vermisst. Die agile und körperlich fitte Seniorin verließ am Morgen des 03.05.2019 unbemerkt die Seniorenwohnanlage. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie orientierungslos im Stadtgebiet unterwegs ist. Die bisherige Suche, alle Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Vermissten und sogar die Absuche mit dem Hubschrauber waren bislang erfolglos. Beschreibung der Ursula W.: Ca. 175cm groß, schlank, graue sehr kurze Haare, bekleidet mit hellgrauer längerer Jacke, hellblauer Hose und weißen Turnschuhen. Sie ist stark dement und "sehr gut zu Fuß".

Wer Ursula W. seit gestern dem 03.05.2019 gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0611-345 2240 beim 2. Polizeirevier zu melden. Bargholz, PHKin und KvD

