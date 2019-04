Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Wiesbaden (ots)

Ort: 65199 Wiesbaden, Sylter Straße / Saarstraße Zeit: 16.04.2019, 17:00 Uhr

Am frühen Dienstagabend kam es an der Einmündung Sylter Straße / Saarstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei welchem zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen und ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro entstand. Die 38-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr mit ihrem Pkw die Sylter Straße und beabsichtigte nach links in die Saarstraße einzubiegen. Hierbei übersah sie die auf der Saarstraße aus Richtung Erich-Ollenhauer-Straße kommende 75-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Opel. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Fahrerin des VW sowie deren 7-jährige Tochter leicht verletzt. Beide wurden in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses aber bereits wieder verlassen. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

