POL-WI-KvD: Pressemitteilung PD Wiesbaden von Sonntag, d. 25.02.2018

Wiesbaden (ots) - Pressemitteilung der PD Wiesbaden von Sonntag, d. 25.02.2018

Junge Männer zeigen Zivilcourage und stoppen flüchtenden Ladendieb Ort: Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit Zeit: Freitag, d. 23.02.2018, 16:45 Ur Zwei Polizeibeamte des 1. Reviers beobachteten am Freitag, d. 23.02.2018, gg. 16:45 Uhr, von ihrer Dienststelle aus eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Platz der deutschen Einheit. Insgesamt waren vier Personen in die Auseinandersetzung involviert. Diese konnten durch die Streife getrennt werden. Bei den anschließenden Ermittlungen stelle sich heraus, dass es sich bei den Personen um einen Ladendieb, einen Ladendetektiv sowie zwei Passanten handelte. Der 19-jährige algerische Staatsangehörige hatte in dem Kosmetikgeschäft TK Maxx Kosmetika im Wert von 64,99EUR entwendet. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera festgehalten. Nachdem der Täter durch den Ladendetektiv angesprochen worden war, flüchtete er in Richtung Platz der deutschen Einheit. Der Ladendetektiv machte bei der Verfolgung durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Ihm kamen daraufhin zwei Passanten ( 19 und 20 Jahre alt) zu Hilfe, die den flüchtenden Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Der Beschuldigte, der ohne festen Wohnsitz ist, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Mann wird an Bushaltestelle zusammengeschlagen und getreten Ort: Wiesbaden, Adlerstraße Zeit: Samstag, d. 24.02.2018, 23:55 Uhr Der 19-jährige spätere Geschädigte stand an der Bushaltestelle in der Adlerstraße. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hielt sich ein Mann in Begleitung einer Frau auf. Beide wechselten die Straßenseite und der Mann begann unvermittelt auf den Geschädigten einzuschlagen. Er schlug dem Mann einmal ins Gesicht woraufhin dieser zu Boden stürzte. Der Täter trat ihm dann noch mehrmals ins Gesicht. Anschließend entfernte sich das Paar in Richtung Kellerstraße. Der Geschädigte erlitt Prellungen im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Täter ist männlich, hat europäisches Aussehen, ist ca. 180cm groß und hat eine athletische Statur und braune, kurz rasierte Haare. Er war mit einer schwarzen Bomberjacke und dunkler Hose bekleidet. Seine Begleitung war eine junge Frau mit blonden Haaren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

