Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026, 11:45 Uhr) erlitt ein E-Scooter-Fahrer nach einem Verkehrsunfall auf dem Dorner Weg leichte Verletzungen. Der 15-Jährige war auf dem Dorner Weg in Richtung Elberfeld unterwegs. Als er in einer Rechtskurve von einem Pkw überholt wurde, touchierte dieser den Elektroroller. In der Folge stürzte der Jugendliche zu Boden. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Dabei handelte es sich vermutlich um ein neueres Modell (mutmaßlich SUV) der Marke VW. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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