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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (06.08.2026, 11:45 Uhr) erlitt ein E-Scooter-Fahrer 
nach einem Verkehrsunfall auf dem Dorner Weg leichte Verletzungen.

Der 15-Jährige war auf dem Dorner Weg in Richtung Elberfeld 
unterwegs. Als er in einer Rechtskurve von einem Pkw überholt wurde, 
touchierte dieser den Elektroroller. In der Folge stürzte der 
Jugendliche zu Boden. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort und 
entfernte sich von der Unfallstelle. Dabei handelte es sich 
vermutlich um ein neueres Modell (mutmaßlich SUV) der Marke VW.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, sich bei der
Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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