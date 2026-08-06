Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann randaliert im Parkhaus

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (05.07.2028, 19:30 Uhr) randalierte ein Mann in einem Parkhaus in Barmen. Passanten meldeten den 46-Jährigen, der auf geparkte Autos im Bereich der Bachstraße einschlug. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt er sich aggressiv und bedrohlich. Gegen seine Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Dabei wurde er leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da eine psychische Erkrankung ursächlich für das Verhalten des Mannes sein könnte, wurde er einer Fachklinik zugeführt. Gegen den polizeibekannten 46-Jährigen wurde eine Strafanzeige vorgelegt.

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