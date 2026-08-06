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Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann randaliert im Parkhaus

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (05.07.2028, 19:30 Uhr) randalierte ein Mann in einem 
Parkhaus in Barmen.

Passanten meldeten den 46-Jährigen, der auf geparkte Autos im Bereich
der Bachstraße einschlug. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten 
verhielt er sich aggressiv und bedrohlich. Gegen seine 
Ingewahrsamnahme leistete er Widerstand. Dabei wurde er leicht 
verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. 

Da eine psychische Erkrankung ursächlich für das Verhalten des Mannes
sein könnte, wurde er einer Fachklinik zugeführt.

Gegen den polizeibekannten 46-Jährigen wurde eine Strafanzeige 
vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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