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Polizei Wuppertal

POL-W: W Trassenaktion der Unfallprävention

Wuppertal (ots)

Sie kennen das bestimmt: Man genießt die Fahrt oder den Spaziergang 
auf der Trasse und plötzlich schießt von hinten lautlos ein Fahrrad 
oder ein E-Scooter vorbei.

Dies kann zu gefährlichen Situationen oder - im schlimmsten Fall - zu
einem Unfall führen.

Sich seitens des Rad- oder Scooter Fahrers rechtzeitig bemerkbar zu 
machen, kann Schlimmeres verhindern. Zum Beispiel durch Klingeln.

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei im Bergischen Städtedreieck 
möchte in Kooperation mit der Verkehrswacht Wuppertal aufklären.

Aber nicht nur das frühzeitige Klingeln kann wichtig sein.

Mit Unkenntnis und Ignoranz gegenüber Regeln im Straßenverkehr 
gefährdet man alle Verkehrsteilnehmer, aber insbesondere sich selbst 
und vor allem Fußgänger. Es führt zu unberechenbaren Situationen und 
ein Unfall kann wegen fehlender Helme zu lebensgefährlichen 
Kopfverletzungen führen. 

Am Freitag den 14.08.2026 sind wir für sie auf der Nordbahntrasse in 
Höhe "Bergisches Plateau" (neben Wicked Woods) und laden dazu 
herzlich ein mit uns ins Gespräch zu kommen.

Das ist unsere Aktion:

Rücksicht "klingt" gut! Ein kurzer Ping für mehr Sicherheit: 
Gemeinsam rücksichtsvoll auf unseren Trassen und im Straßenverkehr!

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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