Polizei Wuppertal

POL-W: W Trassenaktion der Unfallprävention

Wuppertal (ots)

Sie kennen das bestimmt: Man genießt die Fahrt oder den Spaziergang auf der Trasse und plötzlich schießt von hinten lautlos ein Fahrrad oder ein E-Scooter vorbei. Dies kann zu gefährlichen Situationen oder - im schlimmsten Fall - zu einem Unfall führen. Sich seitens des Rad- oder Scooter Fahrers rechtzeitig bemerkbar zu machen, kann Schlimmeres verhindern. Zum Beispiel durch Klingeln. Die Verkehrsunfallprävention der Polizei im Bergischen Städtedreieck möchte in Kooperation mit der Verkehrswacht Wuppertal aufklären. Aber nicht nur das frühzeitige Klingeln kann wichtig sein. Mit Unkenntnis und Ignoranz gegenüber Regeln im Straßenverkehr gefährdet man alle Verkehrsteilnehmer, aber insbesondere sich selbst und vor allem Fußgänger. Es führt zu unberechenbaren Situationen und ein Unfall kann wegen fehlender Helme zu lebensgefährlichen Kopfverletzungen führen. Am Freitag den 14.08.2026 sind wir für sie auf der Nordbahntrasse in Höhe "Bergisches Plateau" (neben Wicked Woods) und laden dazu herzlich ein mit uns ins Gespräch zu kommen. Das ist unsere Aktion: Rücksicht "klingt" gut! Ein kurzer Ping für mehr Sicherheit: Gemeinsam rücksichtsvoll auf unseren Trassen und im Straßenverkehr!

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