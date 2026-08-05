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Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Gruppen treffen in der Barmer Innenstadt aufeinander

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (04.08.2026, 15:30 Uhr) kam es zu einer 
Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen in der Barmer 
Innenstadt. 

Als eine Gruppe von vier Männern (52, 36, 27, 22) durch die 
Fußgängerzone gingen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit
einer Gruppe männlicher Gäste eines Cafes (27,26,24,23, 21). In der 
Folge kam es nach ersten Erkenntnissen zum Einsatz eines 
Schlagstockes und eines Reizgases. Mit einem Messer wurde mutmaßlich 
gedroht. 

Polizeibeamte konnten die beiden Gruppen noch in der Tatortnähe 
antreffen. 

Bei dem Einsatz des Reizgases erlitten eine unbeteiligte Passantin 
(27), drei Polizeibeamte und vier der Beteiligten leichte 
Verletzungen. 

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort.

Die eingesetzten Gegenstände wurden sichergestellt.

Ursächlich für die Auseinandersetzung könnte ein in der Vergangenheit
liegender Streit gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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