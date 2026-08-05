Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Gruppen treffen in der Barmer Innenstadt aufeinander

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (04.08.2026, 15:30 Uhr) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen in der Barmer Innenstadt. Als eine Gruppe von vier Männern (52, 36, 27, 22) durch die Fußgängerzone gingen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Gruppe männlicher Gäste eines Cafes (27,26,24,23, 21). In der Folge kam es nach ersten Erkenntnissen zum Einsatz eines Schlagstockes und eines Reizgases. Mit einem Messer wurde mutmaßlich gedroht. Polizeibeamte konnten die beiden Gruppen noch in der Tatortnähe antreffen. Bei dem Einsatz des Reizgases erlitten eine unbeteiligte Passantin (27), drei Polizeibeamte und vier der Beteiligten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort. Die eingesetzten Gegenstände wurden sichergestellt. Ursächlich für die Auseinandersetzung könnte ein in der Vergangenheit liegender Streit gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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