Polizei Wuppertal

POL-W: RS Jugendliche verletzen Kind - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Sonntag (02.08.2026, 19:00 Uhr) verletzten bislang Unbekannte einen 10-jährigen Jungen. Der Junge war in Begleitung seines 11-jährigen Freundes auf der Werkzeugtrasse im Bereich der Königstraße unterwegs. Hier wurde er aus einer Gruppe von drei Jugendlichen angesprochen. Einer aus der Gruppe trat ihn von seinem Tretroller, auf dem er unterwegs war. In der Folge stürzte er gegen eine Holzbank und weiter auf den Boden. Dort wurde er erneut getreten. Die Jugendlichen flüchteten mit ihren Elektro-Scootern. Der 10-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Einer der Täter ist circa 160 cm bis 165 cm groß und zwischen 12 und 14 Jahren alt. Er trug schwarze Kleidung und fuhr auf einem schwarzen E-Roller mit auffallend breiten Reifen. Die zweite Person ist circa 170 cm bis 180 cm groß und 14 bis 16 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Er war mit einem schwarzen Elektroroller unterwegs. Der Dritte war ebenfalls auf einem schwarzen Elektroroller unterwegs. Er ist ebenfalls 170 cm bis 180 cm groß und 14 bis 16 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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