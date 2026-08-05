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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Jugendliche verletzen Kind - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Sonntag (02.08.2026, 19:00 Uhr) verletzten bislang 
Unbekannte einen 10-jährigen Jungen.

Der Junge war in Begleitung seines 11-jährigen Freundes auf der 
Werkzeugtrasse im Bereich der Königstraße unterwegs. Hier wurde er 
aus einer Gruppe von drei Jugendlichen angesprochen. Einer aus der 
Gruppe trat ihn von seinem Tretroller, auf dem er unterwegs war. In 
der Folge stürzte er gegen eine Holzbank und weiter auf den Boden. 
Dort wurde er erneut getreten. Die Jugendlichen flüchteten mit ihren 
Elektro-Scootern.

Der 10-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen, die im Krankenhaus 
behandelt werden mussten.

Einer der Täter ist circa 160 cm bis 165 cm groß und zwischen 12 und 
14 Jahren alt. Er trug schwarze Kleidung und fuhr auf einem schwarzen
E-Roller mit auffallend breiten Reifen. Die zweite Person ist circa 
170 cm bis 180 cm groß und 14 bis 16 Jahre alt. Er trug ein weißes 
T-Shirt und eine schwarze Jogginghose. Er war mit einem schwarzen 
Elektroroller unterwegs. Der Dritte war ebenfalls auf einem schwarzen
Elektroroller unterwegs. Er ist ebenfalls 170 cm bis 180 cm groß und 
14 bis 16 Jahre alt. Er trug ein weißes T-Shirt.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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