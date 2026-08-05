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Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin in Parkanlage beraubt

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (04.08.2026, 13:00 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem 
Raub auf eine Seniorin.

Die 86-Jährige saß auf einer Bank im Von-der-Heydt-Park. Dort setzte 
sich ein bislang Unbekannter, der sich in Begleitung einer weiteren 
Person befand, neben sie und sprach sie an. Unmittelbar danach 
ergriff einer der Täter die Halskette der älteren Dame und riss sie 
ihr vom Hals. Einer der Beiden bedankte sich bei der Frau, dann 
flüchteten sie in Richtung Jägerhofstraße.

Die Täter waren beide sportlich bekleidet und etwa 20 bis 25 Jahre 
alt. Sie hatten schwarze Haare und trugen Kappen. Der Mann der die 
Kette entriss, hatte auffallend schlechte Zähne. Er ist schlank und 
trug eine kurze Hose und ist circa 165 cm bis 170 cm groß. Der Zweite
ist 170 cm bis 175 cm groß. Sie sprachen untereinander in einer 
fremden Sprache und mit der Geschädigten Deutsch mit Akzent.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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