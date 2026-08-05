Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin in Parkanlage beraubt

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (04.08.2026, 13:00 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Raub auf eine Seniorin. Die 86-Jährige saß auf einer Bank im Von-der-Heydt-Park. Dort setzte sich ein bislang Unbekannter, der sich in Begleitung einer weiteren Person befand, neben sie und sprach sie an. Unmittelbar danach ergriff einer der Täter die Halskette der älteren Dame und riss sie ihr vom Hals. Einer der Beiden bedankte sich bei der Frau, dann flüchteten sie in Richtung Jägerhofstraße. Die Täter waren beide sportlich bekleidet und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Sie hatten schwarze Haare und trugen Kappen. Der Mann der die Kette entriss, hatte auffallend schlechte Zähne. Er ist schlank und trug eine kurze Hose und ist circa 165 cm bis 170 cm groß. Der Zweite ist 170 cm bis 175 cm groß. Sie sprachen untereinander in einer fremden Sprache und mit der Geschädigten Deutsch mit Akzent. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

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