Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (02.08.2026, 21:05 Uhr) flüchtete eine bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin, nachdem sie am Trassenaufgang an der Buchenstraße einen geparkten Pkw beschädigte. Eine Gruppe von E-Scooter-Fahrenden war auf der Nordbahntrasse in Richtung Wichlinghausen unterwegs. Als man in Höhe der Buchenstraße von der Trasse abfuhr, touchierte eine Person aus der Gruppe einen geparkten Nissan Qashqai. Anschließend flüchtete man von der Unfallörtlichkeit. Die Fahrerin ist circa 13 Jahre alt, hat dunkelblondes Haar und trug ein pinkes T-Shirt mit einer grauen Hose. Das Mädchen fuhr in einer Gruppe von weiteren Kindern und einer erwachsenen Person. Diese ist circa 30 bis 40 Jahre alt und trug weiße Kleidung. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, sich bei der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

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