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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wuppertal (ots)

Am Sonntagabend (02.08.2026, 21:05 Uhr) flüchtete eine bislang 
unbekannte E-Scooter-Fahrerin, nachdem sie am Trassenaufgang an der 
Buchenstraße einen geparkten Pkw beschädigte.

Eine Gruppe von E-Scooter-Fahrenden war auf der Nordbahntrasse in 
Richtung Wichlinghausen unterwegs. Als man in Höhe der Buchenstraße 
von der Trasse abfuhr, touchierte eine Person aus der Gruppe einen 
geparkten Nissan Qashqai. Anschließend flüchtete man von der 
Unfallörtlichkeit.

Die Fahrerin ist circa 13 Jahre alt, hat dunkelblondes Haar und trug 
ein pinkes T-Shirt mit einer grauen Hose. Das Mädchen fuhr in einer 
Gruppe von weiteren Kindern und einer erwachsenen Person. Diese ist 
circa 30 bis 40 Jahre alt und trug weiße Kleidung.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet 
Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, sich bei 
der Polizei unter 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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