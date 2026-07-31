Polizei Wuppertal

POL-W: 260731-mj- SG Rücknahme der Vermisstenfahndung - Schahinaz-Zohra S. angetroffen

Wuppertal (ots)

Seit heute Mittag, 31.07.2026, bat die Polizei die Öffentlichkeit, um Mitfahndung nach der Solingerin Schahinaz-Zohra S. (siehe Pressemeldung vom 31.07.2026, 17:05 Uhr: "POL-W: SG Vermisstensuche in Solingen - Hinweise erbeten"; https://my.newsaktuell.de/p/78/analytics/6325321).

Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild der Frau/des Mannes zu löschen und nicht weiter zu verwenden. (mj)

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