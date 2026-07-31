POL-W: SG Vermisstensuche in Solingen - Hinweise erbeten

Wuppertal (ots) - Gestern (30.07.2026, 14:10 Uhr) leistete ein Mann in Wuppertal Widerstand gegen Polizeibeamte, nach dem er ein Hausverbot nicht befolgte. Der 48-Jährige hatte bereits ein Hausverbot in einem Supermarkt an der Ronsdorfer Straße bekommen, gegen das er mehrfach verstieß. Als Polizeibeamte ihn aufforderten, das Gebäude zu verlassen, beschimpfte und beleidigte er sie. In der Folge ergriff er eine zum Verkauf stehende Bratpfanne und holte damit aus, ...

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