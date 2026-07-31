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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Vermisstensuche in Solingen - Hinweise erbeten

POL-W: SG Vermisstensuche in Solingen - Hinweise erbeten
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Wuppertal (ots)

Seit heute Mittag (31.07.2026) wird Schahinaz-Zohra S. vermisst. Sie 
verließ gegen 14:25 Uhr eine Jugendwohngruppe in der 
Bertha-von-Suttner-Straße 19. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass sich das Mädchen in einer psychischen Ausnahmesituation 
befindet.  

Personenbeschreibung:
-	Blonde Haare mit lila Strähne
-	Normale Statur
-	Blaue Jeans
-	Braune Sneaker
-	Schwarze Handtasche

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden. In Notfällen nutzen Sie bitte die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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