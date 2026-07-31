POL-W: SG Vermisstensuche in Solingen - Hinweise erbeten
Wuppertal (ots)
Seit heute Mittag (31.07.2026) wird Schahinaz-Zohra S. vermisst. Sie verließ gegen 14:25 Uhr eine Jugendwohngruppe in der Bertha-von-Suttner-Straße 19. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Personenbeschreibung: - Blonde Haare mit lila Strähne - Normale Statur - Blaue Jeans - Braune Sneaker - Schwarze Handtasche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. In Notfällen nutzen Sie bitte die 110.
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