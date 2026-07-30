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RS Erneute Betrugsfälle im Bergischen Land - "Gut aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" Kampagne bleibt wichtig

POL-W: W / SG / RS Erneute Betrugsfälle im Bergischen Land - "Gut aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" Kampagne bleibt wichtig
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Wuppertal (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bergischen Land erneut zu 
Betrugsfällen zum Nachteil älterer Menschen, teilweise mit hohen 
Schadenssummen.

Die Betrugsmaschen gleichen sich: Mal ruft ein falscher 
Polizeibeamter an, mal ist es ein vermeintlicher Enkel, 
Bankmitarbeiter oder Staatsanwalt. Den Betroffenen werden erfundene 
Geschichten über tödliche Unfälle, Einbruchserien in der 
Nachbarschaft oder drohende Bankraube erzählt. Eines ist bei all 
diesen Anrufen gleich: Es wird Druck auf die Seniorinnen und Senioren
aufgebaut - oft über Stunden.

Nicht selten übergeben die Betroffenen Bargeld, Gold oder Schmuck und
stellen erst im Nachgang fest, dass sie auf Betrüger hereingefallen 
sind. Daher möchten wir noch einmal die Chance nutzen auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.
- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!
- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.
- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.
- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.
- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
Betrüger!
- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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