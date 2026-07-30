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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei zieht Pkw aus dem Verkehr

POL-W: RS Polizei zieht Pkw aus dem Verkehr
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Wuppertal (ots)

Polizeibeamte kontrollierten auf der Lenneper Straße einen 
Mercedes-Benz 350, welcher durch technische Veränderung auffiel.

Die Einsatzkräfte bemerkten eine erhöhte Geräuschentwicklung durch 
die Abgasanlage. Bei einer anschließenden Schallpegelmessung stellte 
sich heraus, dass der festgelegte Grenzwert überschritten wurde. 
Zudem konnten atypische Knallgeräusche (sog. Pop & Bangs) 
festgestellt werden.

Durch diverse technische Veränderungen stellten die Polizisten das 
Fahrzeug sicher und führten es einem Gutachter vor. Dieser stellte 
insgesamt 19 Mängel fest (u.a. Verschleiß der Reifen und eine 
beschädigte Achse) und stufte den Mercedes als verkehrsunsicher ein. 
Des Weiteren erlosch durch die technischen Veränderungen die 
Betriebserlaubnis des Pkw. 

Dem 19-jährige Fahrzeughalter ist es nunmehr untersagt, das Fahrzeug 
im öffentlichen Straßenverkehr zu benutzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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