Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizei zieht Pkw aus dem Verkehr

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Wuppertal (ots)

Polizeibeamte kontrollierten auf der Lenneper Straße einen Mercedes-Benz 350, welcher durch technische Veränderung auffiel. Die Einsatzkräfte bemerkten eine erhöhte Geräuschentwicklung durch die Abgasanlage. Bei einer anschließenden Schallpegelmessung stellte sich heraus, dass der festgelegte Grenzwert überschritten wurde. Zudem konnten atypische Knallgeräusche (sog. Pop & Bangs) festgestellt werden. Durch diverse technische Veränderungen stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher und führten es einem Gutachter vor. Dieser stellte insgesamt 19 Mängel fest (u.a. Verschleiß der Reifen und eine beschädigte Achse) und stufte den Mercedes als verkehrsunsicher ein. Des Weiteren erlosch durch die technischen Veränderungen die Betriebserlaubnis des Pkw. Dem 19-jährige Fahrzeughalter ist es nunmehr untersagt, das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu benutzen.

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