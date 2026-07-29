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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Schwerverletzter nach Schüssen in Solingen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Mittwoch (29.07.2026, gegen 08:45 Uhr) kam es in der 
Düsseldorfer Straße in Solingen-Ohligs zu einem versuchten 
Tötungsdelikt.

Mehrere Bürger meldeten der Polizei über den Notruf Schussgeräusche 
in der Düsseldorfer Straße. Die eingesetzten Kräfte fanden einen 
38-jährigen Mann mit einer Schussverletzung in einem Ladenlokal vor. 
Die alarmierten Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann in 
ein Krankenhaus. 

Neben dem verletzten 38-Jährigen stellten die Beamten Einschusslöcher
in circa 400 Meter Entfernung an einem Gastronomiebetrieb in der 
Düsseldorfer Straße an der Fassade sowie der Rollläden fest. Personen
kamen an dieser Tatörtlichkeit nicht zu Schaden. 

Zeugen beobachteten einen männlichen Tatverdächtigen, der sich zu Fuß
in Richtung Forststraße entfernte. 

Ob ein silberner Kleinwagen, der sich fluchtartig aus dem 
Tatortbereich entfernte, mit der Tat in Verbindung steht, ist Teil 
der Ermittlungen.

Hinweise auf eine weitere Gefährdung der Bevölkerung lagen nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herrn Staatsanwalt
Heribert Kaune - Gebhardt
Telefon: 0202 / 5748 - 154

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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