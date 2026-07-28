Polizei Wuppertal

POL-W: W Folgenschwerer Unfall auf der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Heute Vormittag (28.07.2026, 10:00 Uhr) kam es in Barmen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Der 78-Jährige überquerte die Fahrbahn der Friedrich-Engels-Allee. Unweit der Einmündung zur Farbmühle kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Fahrer einer Yamaha. Bei dem Zusammenprall erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen. Der Zweiradfahrer stürzte in Folge des Aufpralls und erlitt ebenfalls Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte Beide in ein Krankenhaus. Während der, durch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam unterstützten, Aufnahme musste die Friedrich-Engels-Allee für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich der Fußgänger in einem kritischen Zustand.

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