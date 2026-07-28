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Polizei Wuppertal

POL-W: W Doppelte Festnahme in Modegeschäft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montag (27.07.2026, gegen 18:30 Uhr), nahm die Polizei in einem 
Modehaus in der Herzogstraße zwei estnische Staatsangehörige fest, 
denen gewerbsmäßiger Ladendiebstahl vorgeworfen wird. 

Zuvor fielen einer Mitarbeiterin der Filiale ein Mann (43) und eine 
Frau (34) auf, die sich verdächtig verhielten. In der Folge 
beobachtete sie, wie die beiden wahllos Kinderkleidung in eine 
Tragetasche legten.

Noch in dem Geschäft trafen Einsatzkräfte der Polizei auf die 
Tatverdächtigen. Neben der oben beschriebenen Tasche konnte eine 
weitere befüllt mit Kinderkleidung aufgefunden werden. Die Waren 
hatten einen Gesamtwert von circa 1.600 Euro. Bei der anschließenden 
Personenkontrolle konnte sich das Pärchen nicht ausweisen und machte 
widersprüchliche Angaben, wo sich ihre Ausweisdokumente befänden. Der
Mann führte lediglich einen Fahrzeugschlüssel mit sich. Da sie über 
keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, nahmen die 
Einsatzkräfte die Tatverdächtigen fest. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim zuständigen Amtsgericht 
ein Durchsuchungsbeschluss für den Pkw des Tatverdächtigen erlassen 
und heute (28.07.2026) vollstreckt. In dem VW Passat befand sich 
Kleidung samt Etiketten in einem Wert von circa 1.000 Euro. Dabei 
handelt es sich vermutlich um Diebesgut.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die Beschuldigten am 
heutigen Tage dem Amtsgericht Wuppertal zur Durchführung eines 
beschleunigten Strafverfahrens überstellt.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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