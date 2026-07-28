Polizei Wuppertal

POL-W: W Doppelte Festnahme in Modegeschäft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Montag (27.07.2026, gegen 18:30 Uhr), nahm die Polizei in einem Modehaus in der Herzogstraße zwei estnische Staatsangehörige fest, denen gewerbsmäßiger Ladendiebstahl vorgeworfen wird. Zuvor fielen einer Mitarbeiterin der Filiale ein Mann (43) und eine Frau (34) auf, die sich verdächtig verhielten. In der Folge beobachtete sie, wie die beiden wahllos Kinderkleidung in eine Tragetasche legten. Noch in dem Geschäft trafen Einsatzkräfte der Polizei auf die Tatverdächtigen. Neben der oben beschriebenen Tasche konnte eine weitere befüllt mit Kinderkleidung aufgefunden werden. Die Waren hatten einen Gesamtwert von circa 1.600 Euro. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte sich das Pärchen nicht ausweisen und machte widersprüchliche Angaben, wo sich ihre Ausweisdokumente befänden. Der Mann führte lediglich einen Fahrzeugschlüssel mit sich. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, nahmen die Einsatzkräfte die Tatverdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für den Pkw des Tatverdächtigen erlassen und heute (28.07.2026) vollstreckt. In dem VW Passat befand sich Kleidung samt Etiketten in einem Wert von circa 1.000 Euro. Dabei handelt es sich vermutlich um Diebesgut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die Beschuldigten am heutigen Tage dem Amtsgericht Wuppertal zur Durchführung eines beschleunigten Strafverfahrens überstellt.

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