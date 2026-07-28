Polizei Wuppertal

POL-W: W Flüchtiges Fahrzeug verunfallt in Barmen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (28.07.2026, 01:25 Uhr) versuchte ein Autofahrer sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte auf der Schönebecker Straße einen Skoda, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schützenstraße fuhr. Obwohl von den Beamten Anhaltezeichen signalisiert wurden, setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Klingelholl fort. Von dort versuchte er in die Alarichstraße abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen ein Verkehrszeichen, eine Hauswand und einen geparkten Opel Zafira. Dem Beifahrer gelang es den verunfallten Skoda zu verlassen und zu Fuß zu flüchten. Den 25-jährigen Fahrer (Serbe) konnten die Polizisten vorläufig festnehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand während der Fahrt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Das Fahrzeug war mutmaßlich nicht versichert und mit falschen Kennzeichen versehen. Der Skoda wurde nach der Unfallaufnahme sichergestellt. Der polizeibekannte Fahrer musste auf der Wache Barmen eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

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