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Polizei Wuppertal

POL-W: W Flüchtiges Fahrzeug verunfallt in Barmen

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (28.07.2026, 01:25 Uhr) versuchte 
ein Autofahrer sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte auf der Schönebecker Straße 
einen Skoda, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in 
Richtung Schützenstraße fuhr.
Obwohl von den Beamten Anhaltezeichen signalisiert wurden, setzte der
Fahrer seine Fahrt in Richtung Klingelholl fort. Von dort versuchte 
er in die Alarichstraße abzubiegen. 

Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen ein
Verkehrszeichen, eine Hauswand und einen geparkten Opel Zafira. Dem 
Beifahrer gelang es den verunfallten Skoda zu verlassen und zu Fuß zu
flüchten. 

Den 25-jährigen Fahrer (Serbe) konnten die Polizisten vorläufig 
festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 25-Jährige nicht im Besitz 
einer gültigen Fahrerlaubnis und stand während der Fahrt unter dem 
Einfluss alkoholischer Getränke. Das Fahrzeug war mutmaßlich nicht 
versichert und mit falschen Kennzeichen versehen.

Der Skoda wurde nach der Unfallaufnahme sichergestellt.

Der polizeibekannte Fahrer musste auf der Wache Barmen eine Blutprobe
abgeben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

 
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