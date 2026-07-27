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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Pkw fährt gegen Remscheider Linienbus

Wuppertal (ots)

Am 27.07.2026, gegen 13:35 Uhr, kam es auf dem Willy-Brandt-Platz zu 
einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus.

Ein 28-jähriger Wuppertaler wollte mit seinem Mitsubishi Colt auf dem
Willy-Brandt-Platz wenden. Dabei übersah er nach bisherigen 
Erkenntnissen den Mercedes Citaro Linienbus, der aus der 
Bismarckstraße kommend in den Busbahnhof einfahren wollte. 

Im Zuge des Unfalls wurde ein Fahrgast (w, 45) schwer und ein 
Fahrgast (w, 45) sowie der 28-Jährige leicht verletzt. Sie wurden in 
ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer (63) blieb unverletzt.

Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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