Polizei Wuppertal

POL-W: RS Pkw fährt gegen Remscheider Linienbus

Wuppertal (ots)

Am 27.07.2026, gegen 13:35 Uhr, kam es auf dem Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Ein 28-jähriger Wuppertaler wollte mit seinem Mitsubishi Colt auf dem Willy-Brandt-Platz wenden. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den Mercedes Citaro Linienbus, der aus der Bismarckstraße kommend in den Busbahnhof einfahren wollte. Im Zuge des Unfalls wurde ein Fahrgast (w, 45) schwer und ein Fahrgast (w, 45) sowie der 28-Jährige leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer (63) blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 4.000 Euro.

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